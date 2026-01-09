れいわ新選組の高井崇志幹事長は9日の記者会見で、超党派議員団に参加してイスラエルを訪問し、ネタニヤフ首相と面会した多ケ谷亮衆院議員に対する処分を検討していると明らかにした。イスラエルのパレスチナ自治区ガザへの侵攻を非難する党方針にそぐわない行動として問題視した。