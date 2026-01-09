東京・大田区のマンションで会社代表の男性が殺害された事件。体には10カ所以上の傷があったことが分かりました。事件の詳細が徐々に明らかになってきています。8日、東京・大田区のマンションで殺害されてるのが見つかった河嶋明宏さん（44）。事件発覚から一夜明け、遺体が発見された部屋の状況が明らかになってきました。現場は大田区大森北にあるマンションの一室。8日の昼前、この部屋に住む河嶋さんがダイニングキッチンでう