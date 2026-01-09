冬のカキ漁が本格化しています。石川県の穴水湾では、地震の被害をくぐり抜け、大きく育った2年ものの「能登かき」の収穫が始まっています。身が大きく、濃厚な味わいが特徴の「能登かき」。平本 駿介 記者：「この穴水湾では、60年ほど前からカキ漁が行われているということです。こちらの船は午前9時にカキ漁に出ます」穴水湾で代々、カキの養殖を営んでいる河端さん。取材班も収穫に向かう船に乗せてもらいました。10分ほど進む