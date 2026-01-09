いよいよ受験シーズン本番です。受験生の家族が、バスツアーで合格祈願を行いました。名古屋・栄の中日ビルの前を出発した「必勝合格号」。上野天満宮や山田天満宮など、学問の神様を祀る3か所を巡ります。参加した家族らは、受験生本人に代わって祈祷を受けたり絵馬を奉納したりして合格を願いました。受験生の親：「希望した学校に受かるように、神様にお願いしました。（御利益が）あるといいなと思います」