ドル指数は続伸、２００日線を上回る＝ロンドン為替 ドル指数が連日の上昇となっている。きょうは東京午前の９８．９００を安値に、ロンドン序盤には９９．０５８まで水準を上げている。レジスタンス水準として注目された２００日線（９８．８３３）を明確に上回っている。このあとの米雇用統計でドル高の流れが一段と定着するのかどうかが注目されよう。 ドルインデックス＝99.01(+0.08+0.08%)