俳優の高杉真宙さんが主演を務める映画「架空の犬と噓をつく猫」の初日舞台挨拶が行われました。高杉さんは結婚発表後初の公の場となりました。高杉さんは昨年12月に俳優の波瑠さんと結婚したことをお互いのインスタグラムで発表していました。 【写真を見る】【 高杉真宙 】波瑠と結婚後初の公の場お正月の過ごし方は「家族とゆっくり」結婚後初の公の場ということで、会場に多くの取材陣が集まった今回のイベントに