午後6時56分頃、東北地方で震度4の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。【映像】秋田で震度4 震源は秋田県内陸北部震源秋田県内陸北部深さ10kmM4.3震度4鹿角市今後の情報に注意してください。（ANNニュース） 