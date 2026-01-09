Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、1月9日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はリーグ最下位に沈むU-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）。毎年好成績を残すチームを救うべく、反撃の旗印になれるか。【映像】U-NEXT Pirates、最下位からの反撃は？一昨年は優勝、昨年は準優勝のU-NEXT Pirates。現体制になってから過去3シーズン全てでレギュラーシーズンを突破してきたが、今シーズンは大苦戦。マイナスが400