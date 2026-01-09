10日からの3連休は寒気の影響で積雪が予想されているところもあります。 雪を待ち望んでいるのが連日、多くのスキー客やスノーボード客でにぎわっている大分県九重町のスキー場です。 現在、ゲレンデはほとんど人口の雪で営業をしているため3連休は天然の雪を待ち望んでいるということです。 くじゅうスキー場 ◆くじゅうスキー場 佐藤智之支配人「12月はかなり雪づくり、