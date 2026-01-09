全国初のゾンビたばこの密輸事件で判決です。 指定薬物エトミデートを密輸した罪などに問われた中国人の男2人に大分地裁は有罪判決を言い渡しました。 医薬品医療機器等法違反などの罪で有罪判決を受けたのは、中国国籍のワン・チュンブオ被告24歳とジェン・ジンザ被告22歳です 判決によりますと、2人は2025年7月、「ゾンビたばこ」とも呼ばれる指定薬物のエトミデートを国内に密輸したなどとされています。 9日の