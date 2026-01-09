大分県大分市の幼稚園で9日、鏡開きが行われました。 恒例の鏡開きが行われたのは大分市のえのくま幼稚園です。 鏡餅は年末に園児たちがついたもので9日は、代表の園児が掛け声に合わせ一生懸命、木槌で叩いて割っていました。 餅は炭火で焼いた後、1年の健康を願いお汁粉にして振る舞われ、園児たちはおいしそうに味わっていました。 ◆園児「おいしかった。(餅が)びよんびよんになった」 「あんこが染みておいしい」 園は