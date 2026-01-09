Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、1月9日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は個人2位のBEAST X・下石戟（協会）と、同3位のEARTH JETS・石井一馬（最高位戦）。好調選手の直接対決はファン必見だ。【映像】個人2位・下石 VS 3位・石井 注目の対決プロ麻雀界でも評価が高い石井と下石は、開幕前から注目されていたが、期待に応える活躍ぶり。1年目ながらも好成績でチームを牽引している。この2人と相対するの