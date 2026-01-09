日本人女子レスラーがセクシーなキラキラ最新セルフィーを投下。2度目のタイトル戴冠のタイミングと相まって、熱狂的なファンから「君の年になる」「さらなるプッシュを！」など期待を込めた声が相次いだ。【画像】日本人美女、新年を祝う“キラキラ＆ゴージャス衣装”セルフィーWWEスーパースターのジュリアが、自身の公式Xアカウントで最新ビジュアルを公開。年明け早々にタイトル奪還に成功し、2026年に向けてさらなる活躍