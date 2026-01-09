大分県大分市の鶴崎地区に古くから伝わる伝統的な踊り、鶴崎踊の踊り初めが9日市内の神社で行われました。 鶴崎踊の踊り初め 鶴崎地区に伝わる鶴崎踊は460年以上前に始まったとされていて、国の選択無形民俗文化財に指定されています。 毎年8月に大会が開かれていて、9日はその成功と1年の安全を祈願する「踊り初め」が大分市の剣八幡社で行われました。保存会のメンバーなどおよそ20人がしっとりと優雅な