学校内で生徒が別の生徒に暴行している動画がSNS上で拡散された問題で、大分市教育委員会は、9日会見を開き大分市立の中学校で撮影されたものだと説明し被害生徒などに対し謝罪しました。 「いじめ」かどうかについてはこれから精査していくとしています。 ◆大分市教育委員会 粟井明彦教育長「大分市立中学校における生徒間暴力がSNS上にアップロードされるという事案が発生した。被害にあった生徒、関係者の皆様に対して