中国がレアアースの輸出規制を強化する姿勢を示していることをめぐり、木原官房長官は「レアアースの取引は円滑に行われるべきだ」と強調しました。【映像】木原官房長官のコメント木原官房長官「レアアースの国際取引は円滑に行われるべきだと思いますし、非常に重要なことだと思っています」木原長官は、中国のレアアースの輸出管理措置は「以前から続いている」とし「グローバルなサプライチェーンに深刻な影響が及んでいる