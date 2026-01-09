アメリカのトランプ大統領は、去年ノーベル平和賞を受賞したベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏が来週、アメリカを訪問することを明らかにしました。【映像】インタビューを受けるトランプ大統領トランプ氏は8日、アメリカのフォックス・ニュースのインタビューでマチャド氏の訪米について「彼女に挨拶できることを楽しみにしている」と述べました。トランプ氏は会談に意欲を示していて、実現すれば初の対面と