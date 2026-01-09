【ソウル＝藤原聖大】２０２４年１２月の戒厳令宣布を巡り、内乱を首謀した罪などに問われた韓国の尹錫悦（ユンソンニョル）前大統領の論告求刑公判が９日、ソウル中央地裁で開かれた。審理は夜になっても続いており、韓国メディアによると、特別検察官による求刑は１０日にずれ込む可能性がある。同罪の法定刑は死刑または無期懲役、無期禁錮。判決は２月にも言い渡される見通し。公判は内乱重要任務従事罪などに問われた前