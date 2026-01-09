【テヘラン共同】イランの最高指導者ハメネイ師は9日、拡大する抗議デモを巡り、一部の暴徒が公共財産を破壊することで「米大統領を喜ばせようとしている」と述べ、批判した。国民に対し結束を呼びかけた。ロイター通信が伝えた。