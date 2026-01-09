西武は９日、昨年１１月に支配下選手契約を結んだ林安可外野手の入団会見を台湾台北市で実施した。西武の奥村剛社長、潮崎哲也シニアアドバイザー、台湾プロ野球リーグＣＰＢＬの蔡其昌コミッショナー、楊清瓏事務局長、林の前所属・統一ライオンズの凃忠正会長、蘇泰安ＧＭ、林岳平監督らが出席した。会見では、２０１５年の現役引退後に統一臨時コーチを務めたこともおある西武・西口文也監督らのメッセージが送られた