1月9日、国立代々木競技場第二体育館で「第92回皇后杯全日本バスケットボール選手権大会」の準決勝が行われ、デンソーアイリスが富士通レッドウェーブを下し、2大会ぶりとなる決勝進出を決めた。 第1クォーターは富士通の4点リードで終わったが、第2クォーター中盤からディフェンスで流れをつかんだデンソーが9－0のランを見せ逆転。39－35で迎えた第3