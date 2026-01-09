ベーシスト 戸城憲夫が立ち上げたロックバンド CIGARS SODAが、2月18日にリリースするデビューアルバム『CIGARS・SODA』の詳細を発表。また、ジャケット写真も公開となった。 （関連：【画像あり】ベーシスト 戸城憲夫が立ち上げたロックバンド CIGARS SODA、デビューアルバムジャケット写真） CIGARS SODAは、これまでに戸城と活動を共にしてきたNAO（Vo／首振りDolls、The Dust‘n’Bonez）