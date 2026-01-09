全国的に高病原性鳥インフルエンザがまん延している状況を受け、岡山県は、県内すべての養鶏場に対し消毒命令を出しました。 【写真を見る】県内すべての養鶏場に対し消毒命令全国的な高病原性鳥インフルエンザのまん延受け消石灰を配布【岡山】 家畜伝染病予防法に基づき命じたものです。先月（12月）、津山市で高病原性鳥インフルエンザが発生して以降、全国的にも多発していて、きのう（8日）は、隣県の兵庫県姫路市でも発