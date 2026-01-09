【その他の画像・動画等を元記事で観る】 1月10日放送の日本テレビ『with MUSIC』（毎週土曜 22時～）の出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 生田斗真「スーパーロマンス」大竹しのぶ「愛の讃歌」MAZZEL「Only You」※アーティスト名五十音順 ■本格的音楽活動を開始した生田斗真が登場 芸能生活30周年を迎える生田斗真が本格的音楽活動を開始。上