自民党の細田健一前衆議院議員が次の衆議院選挙で新潟2区からの出馬を断念し、愛知県の小選挙区から出馬を検討していることがわかりました。 経済産業省の官僚だった細田さんは、2012年の衆院選で旧新潟2区から出馬し初当選。衆議院議員を4期務めました。 2024年の衆院選では裏金問題の影響で公認を得られず無所属で出馬し、落選。新潟2区の立候補予定者となる支部長には2025年9月、比例北陸信越ブロックの国定勇人衆院議員
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 元グラドル藤乃さん死去 27歳
- 2. 新幹線のハズレ席 地獄の2時間
- 3. Grok 画像編集が有料会員限定に
- 4. Jリーグ側の発言「常識がない」
- 5. ニノさんが3月で終了 調整難しく
- 6. ミセス「匂わせ」報道に怒りの声
- 7. 生徒の暴行動画 市教委が謝罪
- 8. 中3死亡 運転の70歳男性を釈放
- 9. 生徒の暴行動画拡散 緊急会議へ
- 10. タカラトミー公式Xアカが波紋
- 1. Jリーグ側の発言「常識がない」
- 2. 生徒の暴行動画 市教委が謝罪
- 3. 中3死亡 運転の70歳男性を釈放
- 4. 生徒の暴行動画拡散 緊急会議へ
- 5. 「路面電車型のサウナ」誕生へ
- 6. 名門校コーチ「殺すぞ」部員恫喝
- 7. 大田区で社長殺害か 45歳男逮捕
- 8. 冬ボーナス 主要企業の平均額
- 9. 鎌倉で強盗致傷 事件の一部始終
- 10. 1月下旬「大寒波」の可能性も
- 1. 高市早苗首相 衆院解散を検討
- 2. 母子4人死亡 2階は無残な有り様
- 3. 生放送で「進次郎覚醒」驚愕の声
- 4. 高市政権安定へ勝負…衆院解散検討、高支持率で慎重論振り切る
- 5. スマホ紛失「突飛な憶測」が拡散
- 6. 「挫折した」20代女性の衝撃部屋
- 7. ルンバ破産 異常事態陥っていた
- 8. 攻撃非難しなければ「こうなる」
- 9. カロリーゼロの「リスク」指摘
- 10. 泉房穂氏「独身税」徴収に憤り
- 1. 「クスリ漬けにされたのでは」
- 2. 「真珠の耳飾りの少女」来日へ
- 3. 有事発言で…台湾人の心鷲づかみ
- 4. ケーブル切断の中国人を強制退去
- 5. IKEA 中国で同時閉店ラッシュ
- 6. 具理めぐり米が住民に一時金検討
- 7. 羊50頭がスーパー来店 独で混乱
- 8. 「これダンス？性行為じゃん」発言で炎上のHoney J、胸元ざっくりインナーから溢れるボリューム感【PHOTO】
- 9. 停戦維持 米国が70億円を支援へ
- 10. トランプ関税めぐる裁判の行方
- 1. 孫正義氏 6兆円超の投資に賭けた
- 2. 「育休フルで取得し退職」に賛否
- 3. 名古屋は「チャンス手放した」か
- 4. 「除雪車の音は大切」SNSで反響
- 5. 自業自得…マッキンゼー人員削減
- 6. 観光影響か 箱根でGS閉鎖相次ぐ
- 7. 買ってはいけない中古マンション
- 8. イオンがアオキHDとの提携解消へ
- 9. 資さんうどん 冬季限定メニュー
- 10. リカバリーウェア 脆弱性露呈か
- 1. 【楽天モバイル】固定回線化におすすめ！1円モバイルWi-Fiルーター！「Rakuten WiFi Pocket Platinum」を7ヵ月間利用して感じたメリット7点
- 2. Windows11搭載PCの「CMOS」とは
- 3. Pixel Watch 4に新たな機能追加
- 4. レンズ一体型LUMIX TZ99の魅力
- 5. 新フラッグシップスマホ「POCO F8 Pro」と「POCO F8 Ultra」が発表！Snapdragon 8 EliteとSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載
- 6. マウスコンピューター、「mouse」「NEXTGEAR」などのノート製品の販売を再開
- 7. 「Excelの神」が教える効率化術
- 8. 生き残れるのは1人だけ！魔法で戦うバトルロイヤル『Magica.io』：発掘！スマホゲーム
- 9. ミラーレス一眼で2.4 : 1ワイドスクリーン映像を撮影。24mm超広角「SIRUIアナモルフィックレンズ 」
- 10. 楽天モバイルSIM×WiMAX端末の自宅Wi-Fi(固定回線化)がおすすめできない理由【ホームルーター/モバイルWi-Fiルーター】コスパ最強！本当に賢いWi-Fiの始め方
- 11. XGIMIからプロ仕様の4Kスマートプロジェクタ「TITAN Noir Max」
- 12. デンタルフロスって使いづらくない？ それならこのチタン製ハンドルに巻き付ければOK
- 13. レグザブルーレイ全製品の生産完了。今後は「市場の状況を鑑み判断」
- 14. 【かっこいい】『悪魔のいけにえ 公開50周年記念版』Tシャツやキャップなどのオリジナルグッズが登場［ホラー通信］
- 15. [鍋潤太郎のハリウッドVFX最前線]Vol.55 第13回VESアワード受賞式 スペシャル・レポート
- 16. KDDI 世界初の海水対応スマホ
- 17. NHKの世界初8K SHV対応中継車が完成。池上通信機がシステム構築
- 18. iPhoneの「代理ホームボタン」
- 19. テスラを追う新興EVスタートアップ「Faraday Future」がコンセプトカー「FFZERO1」を発表
- 20. スタンダードな13.5インチのクラムシェル型「Surface Laptop」
- 1. 青山学院大 まさかの16位出遅れ
- 2. 堀江氏が所有する馬 出走取消
- 3. トルコ1部 伊藤洋輝の獲得検討か
- 4. 投手復帰直前 大谷が見せた進化
- 5. 「マネーボール」にまさかの批判
- 6. 小山陽平 アキレス腱断裂を報告
- 7. 落合氏「史上最強チームは阪急」
- 8. J1昇格長崎に「キタァァァ」吉報
- 9. 井上尚弥に完敗も「負け惜しみ」
- 10. コーチにも「戦力外通告」ある?
- 1. 元グラドル藤乃さん死去 27歳
- 2. Grok 画像編集が有料会員限定に
- 3. ニノさんが3月で終了 調整難しく
- 4. ミセス「匂わせ」報道に怒りの声
- 5. タカラトミー公式Xアカが波紋
- 6. M-1王者が「マジで危機的状況」
- 7. 官僚時代は「櫻井翔の父の部下」
- 8. 小峠英二 結婚の決め手はオナラ
- 9. 職質 本人に声かけてどうすんだ
- 10. 「令和の虎CHANNEL」出禁処分に
- 1. 「間違いない」しまむら990円服
- 2. スタバ新作 混ぜて味わい変化
- 3. 正月太りに「たった1つ」の行動
- 4. セブンで買える「最強痩せ飯」
- 5. 3COINS新作「旅行先での万能」
- 6. 1個で約46円 業務スーパーおやつ
- 7. AKB「神7」で紅白未出演2人 今は
- 8. 解散しよう 一夫多妻が「崩壊」
- 9. 「ギフトセット解体」に人だかり
- 10. 【無料・有料】カカオトークのスタンプとは？ダウンロード方法も！
- 11. スタイル抜群！田舎から上京してきた純粋なOLが、グラドルに転身して…
- 12. 無事に危機を乗り越え、幸せな結婚を迎えられるのか…。「カレと結婚して大丈夫？」全話総集編
- 13. 今週末は三連休！大阪のイオンモールで開催されるおすすめイベントまとめ7選[2026年1月10日〜12日]
- 14. 老舗「えびせんべい」が発売へ
- 15. スターバックスのコーヒーが変わる！選べる、おいしい、楽しい、新しいブリュード コーヒーの魅力
- 16. 神宮寺勇太がアミリの新グローバルアンバサダーに就任
- 17. アディダスバイステラ・マッカートニーが10周年限定コレクションを展開
- 18. 彼氏に疑われる言動9パターン
- 19. 同じ種類を食べ続けるのはNG？ 意外と知らない“ヨーグルトのホント”
- 20. 新しいベッドよりも膝の上！ 甘えてくれる子猫にお父さんはメロメロ