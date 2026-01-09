自民党の細田健一前衆議院議員が次の衆議院選挙で新潟2区からの出馬を断念し、愛知県の小選挙区から出馬を検討していることがわかりました。 経済産業省の官僚だった細田さんは、2012年の衆院選で旧新潟2区から出馬し初当選。衆議院議員を4期務めました。 2024年の衆院選では裏金問題の影響で公認を得られず無所属で出馬し、落選。新潟2区の立候補予定者となる支部長には2025年9月、比例北陸信越ブロックの国定勇人衆院議員