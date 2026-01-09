本格的な受験シーズンを前に、受験生を応援するかたい「お守り」が配られました。 燕市の信濃川大河津資料館で配られていたのは－ ■髙橋泉アナウンサー 「通るの文字に桜の花がデザインされた袋。中には地域を水害から守ってきた特別な石が入っています。」 その名も『合格通水石』。 長年、大河津分水の川底を保護してきた床固の石で、改修工事により撤去されたものです。石には困難を乗り越