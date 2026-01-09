9日午後5時半過ぎ、山口市湯田温泉で車両と自転車が衝突する事故があり、高齢の男性とみられる1人が救急搬送されています。事故があったのは、山口市湯田温泉2丁目の、繁華街を通る県道です。消防によりますと、午後5時半過ぎ、「70代くらいの男性が頭から出血している」などと事故の目撃者から119番通報がありました。警察によりますと、搬送時には意識がありましたが、重傷の可能性もあるということです。車両の運転手に大きなけ