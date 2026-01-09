吉林省松原市前ゴルロス・モンゴル族自治県の査干湖で8日、吉林・査干湖第24回氷雪漁・狩猟文化観光フェスティバルが開幕。中国国内や海外からやって来た観光客数万人が、冬の伝統漁「冬捕」で捕獲された魚が凍った湖面で飛び跳ねる様子を見て楽しんだ。また、注目のセリにかけられた「頭魚」（最初の網で漁獲された中で最も大きい魚）は169万9999元（約3825万円）で落札された。査干湖は中国の10大淡水湖の一つで、「冬捕」の歴史