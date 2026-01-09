中国メディアの環球時報はシンガポールメディア「CNA」が掲載した「外国人観光客にとって中国旅行が再びクールに」との記事を紹介した。記事は、動画投稿サイト・YouTubeで4000万のフォロワーを持つ米国人インフルエンサーのIShowSpeed（アイ・ショー・スピード）氏による中国旅行の動画が大きな話題を呼んだと説明。未来的な高速鉄道や「空飛ぶタクシー」に乗ったスピード氏は「中国は違うぞ」と驚嘆したとし、「中国が外国人観光