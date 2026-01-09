大阪府警布施署で一日警察署長に就任したのは、吉本新喜劇の座長・吉田裕さんです。１月１０日の「１１０番の日」を前に企画された大阪府東大阪市で開かれた啓発イベントには、吉田さんのほか、布施戎神社の福娘らも参加しました。吉田さんは吉本新喜劇の名物ギャグ「乳首ドリル」を、布施警察署のマスコットキャラクター「ふせまるくん」とともに披露。会場に集まった幼稚園児や市民らの笑いを誘いながら、正しい１１０番の利用を