千葉県鴨川市で計画が進む大規模太陽光発電所（メガソーラー）を巡り、県は9日、発電した電気を市場価格より高く固定で買い取る制度の認定が、事業者側の不備で失効していたと発表した。事業計画への影響は避けられない見通しだ。