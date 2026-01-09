水戸市で取材に応じる日本原子力発電の村松衛社長＝9日午後日本原子力発電の村松衛社長は9日、東海第2原発（茨城県）で進めている防潮堤安全対策工事に関し、今年12月としていた完了時期を「現時点で厳しい状況にある」と再延期する見通しを示した。水戸市で開かれた原子力事業者の賀詞交歓会で取材に応じた。新たな完了時期は「これから詰めていく段階」とした。防潮堤の基礎部分の内側を補強する当初の計画から、外側に強度