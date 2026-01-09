去年8月の記録的大雨から約5か月が過ぎた5日、大きな被害を受けた玉東町で閉鎖が続いていた町唯一の図書室が再開しました。久々に戻ってきた、子どもが自由に本を読める空間。■子ども「うれしくてとても楽しい」 ここは、玉東町役場に設けられた仮設の図書室です。去年8月、県内を襲った記録的大雨。県内では断続的に線状降水帯が発生し、7つの市と町に大雨特別警報が発令されました。玉名郡玉東町では、町の中心部を流れる木