自民党と公明党の連立が解消されて初めてとなる、公明党熊本県本部の新年会が開かれました。 【写真を見る】自公「県政ではお互い協力」新年会で握手交わすも…選挙では「これまで通り協力」とはいかず？ 取材すると、県内の自民・公明の複雑な関係性が見えてきました。 自民党国会議員の姿なく 1月9日、熊本市のホテルで開かれた公明党県本部の賀詞交歓会には、木村知事を始め、県内の市町村長など約900人が集まりました。