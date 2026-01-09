“ゾンビたばこ”と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を密輸した中国人の男2人に拘禁刑2年6か月、執行猶予4年の有罪判決が言い渡されました。 【写真を見る】“ゾンビたばこ”密輸の中国籍の男2人に有罪判決大分地裁「組織的で巧妙」 薬機法と関税法違反の罪で有罪判決を受けたのは、いずれも中国籍で東京都のジェン・ジンザ被告（22）と千葉県のワン・チュンブオ被告（24）です。 判決によりますと2人は仲間と共謀し、