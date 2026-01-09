◇卓球 WTTチャンピオンズ ドーハ(日本時間7日〜11日、カタール)世界のトップ選手が出場する2026年最初のWTTチャンピオンズ。2回戦に進んだ早田ひな選手(世界ランク10位)は日本時間9日、同3位の強豪・蒯曼選手(中国)と対戦し「1-3」で敗れました。第1ゲーム序盤に連続ポイントを許した早田選手でしたが、5連続ポイントで一気に逆転。そのまま11-7でゲームを先取します。しかし第2ゲームは反撃に出た相手に6連続ポイントを許