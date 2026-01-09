気象庁によると、９日午後６時５６分ごろ、地震があった。震源地は秋田県内陸北部。震源の深さは１０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは４．３と推定。この地震による津波の心配なし。震度４を観測したのは、鹿角市。