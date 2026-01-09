お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）が8日深夜放送のMBSラジオ「ゴチャ・まぜっ天国！」（木曜深夜1・00）に出演。自身の恋について明かした。番組では、共演者の元「アップアップガールズ（2）」の佐々木ほのかから大久保に「じゃあ聞きたいこといいですか、最近いつ恋しましたか？」という質問が投げかけられた。これに対し、大久保は「恋愛トーク？大丈夫？お母さんの恋愛トークを聞くみたいな気恥ずかしさはある