演歌歌手辰巳ゆうとが28歳の誕生日の9日、東京・なかのZERO大ホールでバースデーライブを行った。この日がファンの前で新年初歌唱で、3月4日発売の新曲「ロンリー・ジェネレーション」を初披露した。オープニングで「明けましておめでとうございます。今年の新曲をお聞きください」とあいさつ。約1200人のファンが手に持つ青、ピンクなどのカラフルなペンライトが揺れる中で早速「ロンリー・ジェネレーション」を熱唱。歌唱後に「