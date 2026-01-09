テレ東のドラマ『俺たちバッドバーバーズ』(1月9日スタート 毎週金曜24:42〜25:13)の記者会見が8日に行われ、中島歩、草川拓弥、高良健吾、阪元裕吾監督が登壇した。高良健吾○高良健吾の“裏の顔”――この作品のオファーが来たときの感想と、演出する上で大切にしたことを教えてください。阪元監督:中島歩さんと草川拓弥さんでオリジナルドラマをやらないかと、『ベイビーわるきゅーれ』のプロデューサーに言っていただいて、そ