ロレックスは王道と語られる一方で、最初の1本を選ぶとなると意外に悩ましい。モデルごとの立ち位置はもちろん、年式や仕様、コンディションによって印象も価値も大きく変わるからだ。本連載では、そうした迷いに応えるべく、中古市場を熟知したプロの目利きが“ファーストロレックス”として検討したい3本を厳選。 象徴的な人気モデルから、知る人ぞ知る個性派まで──長く付き合える視点で、「最初の相棒」となる一本との出会い