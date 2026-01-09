演歌歌手の辰巳ゆうと（２８）が９日、「辰巳ゆうとバースデーコンサート」を開催。今までの黒髪スタイルを一新させ、ファンを驚かせた。１月９日に２８歳を迎えた辰巳。「また一つ年を重ねたことで、３０歳に近づいて、うれしくもあり、さびしくもあり。自分自身、成長できる１年にしたいなと思っています」と話した。３月には新曲「ロンリー・ジェネレーション」をリリースする。ロック調の楽曲で、曲のイメージに合わせて