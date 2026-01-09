再稼働へ向けた着実なステップに言及しました。北陸電力の松田光司社長がテレビ金沢を訪れ、国土地理院が指摘した志賀原発敷地内の推定活断層への対応について語りました。北陸電力・松田 光司 社長：「(志賀原発の)審査にしっかり対応していかないといけない、というふうに思っています」また、北陸電力が去年10月に開業したウレシャス小松で多くの利用があることに触れ、「開業の一時に終わらせず、長く活用してもらえるよう取り