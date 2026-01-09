ジョリーパスタは、1月8日より“窯焼きチーズパスタ”2品と豆乳のパスタ1品を販売している。ジョリーパスタ「“窯焼きチーズパスタ” 播磨灘産牡蠣とベーコンのクリームソース」「“窯焼きチーズパスタ” 播磨灘産牡蠣とベーコンのクリームソース」は、クリームソースのパスタにプリプリ食感と濃厚な旨みが特長の播磨灘産牡蠣、ベーコンをのせ、ホワイトソースやチーズをかけてオーブンで焼き上げた一品。お好みで西洋わさびとブラ