雪 ネクスコ西日本は、大雪のため、1月11日未明から米子道(落合JCT～米子IC)を通行止めにする可能性があると発表しました。通行止めの開始見込み時間は、午前1時となっています（1月9月正午現在） ネクスコ西日本は、1月11日から翌12日にかけて大雪が見込まれ積雪や路面凍結の恐れがあるとしています。通行止め可能性の区間は変わる場合があるため、最新の交通情報をWEBサイトなどで確認するよう呼び掛けています。