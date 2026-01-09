福岡県警は、県内の暴力団の勢力が12年連続で過去最少を更新したと発表しました。最も多かった時期に比べ、8割近く減少しています。福岡県警によりますと、県内で活動する暴力団員や準構成員は、去年末の時点で合わせておよそ880人で、12年連続で過去最少を更新しました。暴力団員や準構成員の数が過去最多だったのは、2007年のおよそ3750人で、ピーク時に比べて8割近く減少したということです。警察の取り締まりや暴力団排