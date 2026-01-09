まるで愛猫と一緒にプログラミングをしているような体験を提供するために設計されたプログラミング言語「PURRTRAN」が登場しました。プログラミング言語の「Fortran」でコーディングしながら、ネコにコードについてアドバイスをもらったり、ネコのお世話をしたりすることが可能です。GitHub - cmontella/purrtran: 😻 It's the cat's meow! 😽https://github.com/cmontella/purrtranPURRTRANでは、ターミナルにコー