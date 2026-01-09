お笑いコンビ・千鳥がMCを務める『チャンスの時間』（ABEMA）、11日放送の#345では、芸人たちがこれまで“誰もイジってこなかった”お笑いコンビ・Aマッソの加納に真正面から挑む特別企画「Aマッソ加納をがっつりイジろう」を放送する。【写真】高野「地獄じゃねえかよ！」ことの発端となったのはお笑いコンビ・きしたかのの高野正成が、以前本番組内の企画「高野正成の触ってはいけない柔らかい話」で発した、「Aマッソの加納