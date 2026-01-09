昨年12月20日に開催された「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 スペシャル花火 ― IRIS OUT / JANE DOE ―」のアーカイブ映像が、米津玄師公式YouTubeチャンネルにて公開された。【動画】「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 スペシャル花火 ― IRIS OUT / JANE DOE ―」のアーカイブ映像劇場版『チェンソーマン レゼ篇』、そして主題歌の米津玄師による「IRIS OUT」、エンディング・テーマの米津玄師と宇多田ヒカルによる「JANE