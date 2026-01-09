演歌歌手の辰巳ゆうとが９日、東京・なかのＺＥＲＯ大ホールでバースデーコンサートを行った。この日２８歳の誕生日を迎えた辰巳は、「一つ年を重ねたことによって３０代がまた近づいたなっていうのが、うれしくもあり、寂しさもある。自分もアラサーになったということで、成長できる１年にしていきたい」と抱負。ステージでは３月４日発売の新曲「ロンリー・ジェネレーション」を初披露するなど全編オリジナルの１７曲を披露